Тбилиси, , 10:05 — REGNUM День интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Ильи Второго отпразднует патриархия Грузии 25 декабря. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в этот день в кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета пройдет торжественная литургия. В этом же храме в 1977 году состоялась интронизация нынешнего грузинского патриарха православной церкви Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря на сайте грузинской патриархии было опубликовано письмо от папы римского Франциска. В нем понтифик пригласил Католикоса-Патриарха всея Грузии на торжества, которые пройдут в 2020 году по случаю 40-летия визита Ильи Второго в Ватикан.