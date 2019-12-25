Москва, , 09:59 — REGNUM Критикуя результаты реализации национального проекта в здравоохранении, вице-премьер Татьяна Голикова ставит вопрос о централизации части проектов под федеральным центром, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Голковой об ужасной оптимизации в здравоохранении.

«Голикова говорит, что «виноваты все ‑ и центр, и регионы», но акцентирует разговор на том, что в настоящее время необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.

И видит Голикова выход в создании жесткой вертикали в сфере медицины. Это возвращение в повестку идеи создания госкорпорации «Медицина России», которая взяла бы на себя некоторые централизованные функции, как в части оказания услуг, так и закупок оборудования.

Госкорпорации также можно было бы передать и контрольные функции и взаимодействие со страховыми фондами, где много непрозрачных решений», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно.

Читайте также: Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным