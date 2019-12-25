Москва, 25 декабря 2019, 09:59 — REGNUM Критикуя результаты реализации национального проекта в здравоохранении, вице-премьер Татьяна Голикова ставит вопрос о централизации части проектов под федеральным центром, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Голковой об ужасной оптимизации в здравоохранении.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно.
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