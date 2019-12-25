Москва, , 10:07 — REGNUM Новогодние фейерверки в Москве начнут запускать 1 января в 01:00. Салюты пройдут в 20 парках города и еще на 13 площадках, сообщает 25 декабря пресс-служба мэрии.

В час ночи, когда Новый год наступит на всей территории России, небо озарят красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни. Горожанам и гостям столицы обещают вспыхнувшие в ночном небе хризантемы, веера и кометы, пионы и пальмы, серебристые волны и цветы сакуры.

Наиболее красочные шоу пиротехники запланированы в Таганском и Измайловском парках. Помимо парков, салюты запустят, к примеру, на Большом Москворецком мосту, Ходынском бульваре, ВДНХ, акватории Москвы-реки напротив дома 41а на улице Гурьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд на общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь. Всю ночь будут работать метро и Московское центральное кольцо.

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