Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство продюсерской компании «Арчер Мюзик Продакшн» и взыскал компенсацию за незаконное использование произведений и трех фонограмм поп-дивы Ольги Бузовой с бизнесмена и бывшего муниципального депутата Петербурга. Информация об этом судебном решении размещена в картотеке суда.

Как следует из документов, петербургский бизнесмен Георгий Аронов незаконно использовал произведения и три фонограммы музыкальных произведений: «Улететь — Ольга Бузова», «Люди Не Верили — Ольга Бузова», «Привыкаю — Ольга Бузова». Данные композиции были перенесены в память музыкального автомата оздоровительного комплекса «Праздник», принадлежащего бизнесмену, на проспекте Юрия Гагарина, дом 14/ 1.

Во время заседания истец предоставил видеозаписи, чек и акт фиксации незаконного использования композиций Бузовой. Кроме того, представитель «Арчер Мюзик Продакшн» отметил в суде, что компанией была направлена претензия в адрес ответчика, но тот ее проигнорировал.

Суд, рассмотрев заявления истца, полностью удовлетворил требования — взыскать 348 тысяч рублей, а также возместить расходы по оплате госпошлины в размере 9 960 рублей.

Отметим, Георгий Аронов был депутатом МО «Гагаринское» в пятом созыве (2014−2019 года), также участвовал в выборах муниципальных депутатов шестого созыва в 2019 году как кандидат от «Единой России». Однако набрал недостаточное количество голосов и не прошел в совет.

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