Алабама, США, , 09:55 — REGNUM В США житель штата Алабама Уилли Симмонс получил пожизненный срок за кражу 9$, сообщает Idaho Reporter.

По данным издания, мужчина родился в городе Энтерпрайз и рос в бедной семье. В старшей школе он начал употреблять наркотики, но в 16 лет бросил, однако позже он вновь пристрастился к наркотикам.

Симмонс в период до 1979 года трижды судили за хищение имущества и покупку краденого. В 1982 году он украл кошелек, в котором находились 9$. Так как у него уже было три судимости, его судили по действующему в штате так называемому «закону трех ошибок» (приговаривать к длительным срокам заключения совершивших более трех правонарушений рецидивистов).

В итоге Симмонса приговорили к пожизненному заключению свободы без права на условно-досрочное освобождение. Мужчина уже отсидел 38 лет. На его историю обратила внимание журналистка Бет Шелбурн, она назвала приговор возмутительным.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года спустя 43 года из американской тюрьмы были отпущены двое мужчин, ошибочно обвиненных в убийстве.

Клиффорд Уильямс и его племянник Натан Майер были осуждены за убийство в 1976 году. Тогда им было 33 и 18 лет соответственно. Судебный процесс занял всего два дня, один из обвиняемых был приговорен к смертной казни, другой к пожизненному заключению.

Мужчины оставались в тюрьме несмотря на то, что спустя несколько лет другой человек сознался в приписываемым им преступлении. А результаты баллистических экспертиз не сходились со словами свидетелей.

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