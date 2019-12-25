Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай начались совместные рейды сотрудников Роспотребнадзора и полиции по торговым предприятия, реализующим табачную продукцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

24 декабря в ходе рейда было проверено шесть объектов, в трёх из которых контролёры выявили реализацию бестабачной никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих её безопасность. Всего они изъяли из оборота 26 единиц опасной продукции, еще 30 упаковок уничтожено предпринимателем в присутствии проверяющих.

«3 предпринимателя в ходе рейда подтвердили, что прекратили продажу никотинсодержащей продукции после сообщений в СМИ и рейдовых проверок надзорных органов, проведенных ранее», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Общественного совета при управлении приняли обращение к предпринимателям, призвав отказаться от продажи снюсов. В обращении получение прибыли за счет подрыва здоровья детей было названо преступлением.

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