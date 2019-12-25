Москва, , 09:54 — REGNUM Детское шампанское, которое продаётся на прилавках российских магахинах, не содержит бактерий, плесени, а также подсластителей и консервантов, опасных для здоровья детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертным центром Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

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Всего для тестирования была отобрана продукция пяти торговых марок: Disney / «Микки Маус и друзья», Disney Cars, Fine life, Joy party и «Весёлый круг». Проверка проводилась по более 40 параметрам качества и безопасности, среди которых физико-химические показатели, содержание консервантов и красителей и соответствие состава маркировке.

Так, по органолептическим показателям нареканий у экспертов не вызвал только напиток Fine life, который получил самый высокий балл. На втором месте — Disney Cars. А меньше всего понравился специалистам Disney / «Микки Маус и друзья». В двух последних образцах было обнаружено присутствие фосфата, не указанного в составе, в следовом количестве.

Добавим, что сок в существенном количестве и не меньше, чем указано в маркировке, содержится только в «шампанском» Disney / «Микки Маус и друзья». А в напитках Fine life, Joy party, «Веселый круг» от 2 до 7% сока, что гораздо меньше написанного на этикетке.

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В напитках Joy party и Disney Cars содержатся консерванты: сорбиновая кислота в первом и бензойная во втором. Производитель указал эти компоненты в маркировке, так что нарушением их наличие не является.

«Газированные напитки в принципе не рекомендуются для питания детей, — подчеркивает научный консультант экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов. — Все представленные на рынке напитки содержат довольно много сахара, поэтому, если только это не обогащенные витаминами напитки, их нужно воспринимать как «пустые калории».

Кроме того, по его словам, большинство подобных напитков содержит консерванты, которые не должны входить в состав детских продуктов.

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