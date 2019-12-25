Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM В среду, 25 декабря, Санкт-Петербург останется под влиянием циклонического вихря, из-за которого в городе сохранится аномально тёплая погода с осадками в виде дождя. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отмечает специалист, небо продолжат закрывать плотные облака, а время от времени над городом будут идти проливные дожди. При этом температурный режим вновь будет на 8…9°С превышать средние многолетние показатели для этого времени года.

«Температура воздуха +3… +5°С, по области +1… +6°С. Ветер переменных направлений 1−6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил специалист.

По данным на 9:55 мск, в Петербурге почти +4 градуса, слабый восточный ветер, влажность 91%.