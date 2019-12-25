Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Екатеринбургские мусульмане получили в свою собственность земельный участок под строительство мечети. Об этом сообщает Е1.

Как заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, была проведена встреча с представителями Уральского Мухтасибата и и.о. министра госимущества региона Сергеем Зыряновым. Необходимые документы по земле уже находятся в Росреестре.

По словам зампреда Мухтасибата Наиля Шаймарданова, мусульманам было выделено полтора гектара на Сортировке. Тем не менее, религиозный деятель высказал опасения, что строители не успеют воздвигнуть объект к январю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мусульман переселили из мечети «Нур-Усман» рядом с цирком. Сейчас у общины есть возможность проводить пятничные встречи на временной площадке.

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