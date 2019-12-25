Воронеж, , 09:48 — REGNUM Ограничения на парковку и проезд транспорта в районе площади Ленина в Воронеже будет введён в период новогодних праздников, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию мэрии.

Так, парковка автотранспорта на участке площади Ленина от улицы Кирова до улицы Плехановской со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета будет запрещена ежедневно с 25 по 28 декабря на период с 06:00 до 16:00 — в связи с проведением Губернаторских ёлок.

Также с 12:00 31 декабря до 2:00 1 января будет запрещена парковка автотранспорта на площади Ленина — от проспекта Революции до улицы Кирова и от улицы Платонова до улицы Кардашова; проспекте Революции — от улицы Карла Маркса до площади Ленина; улице Плехановской — от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской; Театральном проезде — от площади Ленина до улицы Пушкинской.

С 17:00 31 декабря до 02:00 1 января на данных участках будет закрыто и движение транспорта, как частного, так и общественного — его перенаправят по альтернативным маршрутам.