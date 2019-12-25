Москва, , 09:35 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 29 авиарейсов. Об этом 25 декабря сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:15, в «Домодедово» шесть рейсов задержано, 11 отменено. Не состоятся полёты в Кокшетау (Молдавия), Куляб (Таджикистан), Анталью (Турция), Римини (Италия), Франкфурт (Германия), Париж и Льеж (Франция). Отменено прибытие рейсов из Пекина, Шанхая, Гонконга (все — Китай) и Кокшетау.

Во «Внуково» задержано четыре рейса, в «Шереметьево» — восемь.