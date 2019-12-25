Ставрополь, , 09:36 — REGNUM Около ста жителей Ставрополья не получили новые квартиры к обозначенному застройщиком времени. Сроки по сдаче дома в эксплуатацию оказались сорваны из-за некомпетентности руководства строительной компании, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что ООО «Ставград» заключило 99 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома на одной из улиц города Ставрополя. Квартиры дольщики, согласно документам, должны были получить в третьем квартале 2019 года. Однако сотрудники предприятия не предприняли необходимых мер для своевременного ввода дома в эксплуатацию.

«Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее отношение к исполнению должностных обязанностей заместителя генерального директора ООО «Ставград», — отметили в надзорном органе.

Прокуратура внесла в адрес руководства компании представление об устранении нарушений законодательства в сфере градостроительства и долевого участия в строительстве.

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