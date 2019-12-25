Ташкент, , 09:23 — REGNUM Председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева раскритиковала министерство здравоохранения республики из-за плохого контроля качества продуктов питания, сообщает 25 декабря издание Kun.uz.

По её словам, в системе образования отсутствует должный контроль за качеством выращивания, хранения, доставки и приготовления продуктов питания. Спикер сената также обратила внимание, что многие новые здания не соответствуют санитарным нормам.

Нарбаева считает, что проблема связана с работой минздрава. «Их отношение к работе можно оценить по тому, что они даже не явились на это мероприятие», — заключила сенатор.

Напомним, в 2016 году вышло постановление правительства Узбекистана по усовершенствованию системы питания в школах, колледжах и лицеях. Для реализации поставленной цели был создан комбинат, поставляющий в учебные заведения комплексный обед.

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