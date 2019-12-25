Пекин, , 09:14 — REGNUM Нинся-Хуэйский автономный район Китая откроет первую в регионе скоростную железную дорогу уже 29 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Открытие дороги знаменует запуск услуг скоростных железнодорожных перевозок между всеми городами Китая уровня провинции за исключением Тибета. Железная дорога длиной 212 км свяжет три города региона, включая столицу город Иньчуань, а также города Учжун и Чжунвэй. Максимальная скорость передвижения будет достигать 250 км/ч. Время в пути между Иньчуаньем и Чжэнвэем будет снижено более чем на час.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая были открыты сразу две скоростные железные дороги по направлениям Сючжоу — Яньчэн и Ляньюньган — Чжэньцзян.

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