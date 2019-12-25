Париж, , 09:07 — REGNUM Движение общественного транспорта в Париже и регионе Иль-де-Франс будет серьезно нарушено 25 декабря из-за забастовки против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Известно, что пользователям парижского метро придется обходиться только двумя линиями: 1 и 14, другими словами, двумя автоматическими линиями.

Движение региональный поездов на линии RER A будет закрыто весь день, в то время как на линии RER B запустят только 30% поездов.

Что касается движения трамваев в Париже, то оно будет почти нормальное, за исключением линий 1 и 3b.

Кроме того, три из четырех автобусов должны быть на маршруте в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальной компании французских железных дорог (SNCF) оценили убытки от протестов во Франции в 400 млн евро.

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