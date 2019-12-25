Аддис-Абеба, , 09:09 — REGNUM Тысячи мусульман Эфиопии вышли на улицы страны в знак протеста против поджогов мечетей в городе Мотта, об этом 24 декабря сообщает Al Jazeera.

Премьер-министр страны Абий Ахмед, обращаясь к народу, назвал нападения актами экстремизма, цель которых уничтожить гармонию, в которой сосуществуют многие религиозные общины страны.

Напомним, 20 декабря в городе Мотта, расположенном недалеко от столицы государства, были сожжены четыре мечети. По подозрению в совершении преступления были арестованы пять человек.

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