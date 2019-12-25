Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чувашии могут установить административную ответственность за продажу никотиносодержащей продукции (снюсов) несовершеннолетним. С соответствующей законодательной инициативой выступит прокуратура республики, сообщается на сайте надзорного ведомства по итогам круглого стола. Отмечается, что в республике зарегистрировано 20 фактов обращений в больницы после употребления снюсов.

Круглый стол был посвящён пресечению фактов распространения и употребления никотиносодержащей продукции на территории Чувашии. Прокурор Чувашии Василий Пословский отметил, что в последнее время бестабачные никотиновые смеси получают широкое распространение среди несовершеннолетних по всей России, а том числе Чувашии. В настоящий момент в республике проходят прокурорские проверки законности происхождения и реализации данной никотиновой продукции. Особое внимание уделяется установлению фактов розничной и оптовой торговли, а также её употребления на территориях образовательных организаций.

Начальник управления прокуратуры республики Аслан Тхазеплев по итогам состоявшихся проверок констатировал, что одна из основных проблем — отсутствие надлежащего законодательного урегулирования ответственности за сбыт данного вида никотиновой продукции. И предложил рассмотреть вопрос о законодательной инициативе в части установления в Чувашии ответственности за их продажу несовершеннолетним. Прокурор Василий Пословский поддержал предложение, поручив разработать проект изменений в региональное законодательство.

Министр образования Сергей Кудряшов отметил, что многие родители обеспокоены в связи с единичными фактами употребления никотиносодержащей продукции, в том числе в стенах школ. Главный внештатный нарколог Чувашии Ирина Булыгина добавила, что в настоящее время в республике зарегистрировано 20 фактов обращений в больницы в связи с последствиями употребления снюсов. По словам главы минобразования, данный вопрос будет поднят на родительских собраниях.

Отметим, что в соседней Ульяновской области планируют законодательно ввести запрет на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, при этом размер штрафных санкций может составить 150 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России обеспокоены ростом популярности табачных смесей среди школьников. Медики говорят, что снюс гораздо опаснее обычных сигарет — в частности, может привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов.

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