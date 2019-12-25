Владивосток, , 08:45 — REGNUM Моржей, которые содержались в Приморском крае в «китовой тюрьме», были проданы и отправлены заказчику в Крым. Об этом говорится в ответе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры на запрос организации «Эковахта Сахалина».

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«Как сообщает прокуратура, компании «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» продали моржат ООО «Акватория», — привёл текст ответа руководитель экологической организации Дмитрий Лисицын.

Он также добавил, что 26 ноября 2019 года животные были перевезены авиатранспортом по месту расположения покупателя в город Ялта, Республика Крым.

Напомним, в настоящее время по факту незаконного вылова животных возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в «китовой тюрьме», которую обнаружили в бухте Средняя в Приморском крае, находились 11 детенышей косаток и 90 белух. Животных отловщики планировали продать в Китай. В ноябре 2019 года операция по освобождению животных была завершена. Часть белух была выпущена на свободу в бухте Успения. По данным экологов, животные смогли адаптироваться к естественным условиям.

Добавим, что ранее Росприроднадзор отказал центру океанографии и морской биологии «Дельфиния» в вывозе шести моржей из «китовой тюрьмы» в Китай. Согласно ответу на запрос в Росрыболовство о законности добывания животных, указано, что моржи «были выловлены в культурно-просветительских целях для просвещения общества, а это не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы Российской Федерации».

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