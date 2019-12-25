Уфа, , 08:50 — REGNUM Третье и последнее солнечное затмение текущего года, частные фазы которого будут видны в Башкирии, состоится 26 декабря. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба уфимского планетария.

По сообщению пресс-службы планетария, если позволит погода, то жители Башкирии смогут увидеть восход Луны вместе с Солнцем с «надкусанным» краем.

Жители же Саудовской Аравии, южной части Индии, части Индонезии и части акватории Индийского и Тихого океанов смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно в узкой полосе протяженностью в 12 900 км.

По словам специалистов, такое явление можно увидеть только при солнечном затмении и только при новолунии.

Отмечается, что первое солнечное затмение состоялось 6 января 2019 года и было частным солнечным затмением, а второе затмение солнца прошло 2 июля и было полным солнечным затмением. Но эти затмения не были видны в Башкирии.

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