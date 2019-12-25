Махачкала, , 08:44 — REGNUM Завершилось расследование уголовного дела против временно отстраненного от должности главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в особо крупной растрате. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело расследовало главное следственное управление СК РФ. Установлено, что в 2015 году Джелилов незаконно предоставил своим родственникам шесть земельных участков общей площадью 6 га вдоль федеральной автодороги «Кавказ». Тем самым обвиняемый причинил ущерб Дербентскому району на сумму свыше 8 млн рублей.

«Несмотря на оказанное в ходе предварительного следствия значительное противодействие со стороны обвиняемого, следствием собрана достаточная доказательственная база», — отметили в СК.

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Как сообщало ИА REGNUM, Магомед Джелилов был задержан 10 апреля текущего года, у него дома и на рабочем месте силовики провели обыски. Чиновника сначала доставили для допроса в Махачкалу, после чего переправили в Москву. На следующий день Басманный суд столицы заключил его под стражу, а 19 апреля на время следствия отстранил от должности главы района.

Отметим, что изначально чиновнику было предъявлено обвинение по трем эпизодам растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Речь шла о незаконной передаче родственникам трех земельных участков.

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