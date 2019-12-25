Севастополь, , 08:52 — REGNUM Ракетный крейсер (РКР) Северного флота «Маршал Устинов», находящийся в дальнем походе, прошёл черноморские проливы, сообщает Минобороны РФ.

Вечером 24 декабря крейсер прошёл пролив Босфор и вошёл в Чёрное море, сегодня «Маршал Устинов» прибывает в Севастополь. Крейсер с большим противолодочным кораблём «Североморск» и судами обеспечения вышел из Североморска 3 июля. Он принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, после чего участвовал в учениях «Океанский щит-2019».

Два месяца корабли Северного флота пребывали в Средиземном море, проведя несколько тренировок, в Атлантическом океане североморцы совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В ноябре корабль провел первые в мировой истории российско-китайско-южноафриканские учения.

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