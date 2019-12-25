Москва, , 08:38 — REGNUM В Московском зоопарке родился редкий краснокнижный суматринский орангутанг. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Малыша, пол которого пока неизвестен, родила 25-летняя самка Чави. Для неё это уже третий ребенок (первые были в 2010 и 2012 годах).

В зоопарке подчёркивают, что его специалисты уже многие годы работают с этим, чрезвычайно редким в природе видом приматов, и очень рады рождению очередного здорового детёныша.

Вес новорожденного около 1,5 килограмм и пока мать не выпускает его из рук. Первый осмотр, чтобы не беспокоить их, будет проведен через несколько месяцев. Также матери с дитём стараются не мешать отец и другие орангутанги, живущие в вольере.

В природе популяция суматринских орангутангов сокращается, они занесены в Международную Красную книгу. На острове Суматра, где они проживают, их не больше 14 тысяч.

Всего население Московского зоопарка в 2019 году пополнилось 150-ю новорожденными.

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