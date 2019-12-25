Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Письмо с приглашением посетить Ватикан направил папа римский Франциск Католикосу-Патриарху всея Грузии Илье Второму. Текст письма опубликовала патриархия Грузии 24 декабря на своем сайте.

В приветственном слове понтифик вспомнил слова, с которыми его встретил во время визита в Тбилиси грузинский патриарх три года назад. Тот напомнил, что апостолы Андрей, крестивший Грузию, и Петр, который принес христианство в Италию, были родными братьями.

«…Дорогой брат, я не забываю слова, которые вы сказали мне в Тбилиси, когда приняли меня с характерными для грузин благородным и искренним гостеприимством: «Петр и Андрей были братьями. Поэтому у нас всегда были и должны быть особенно сердечные отношения», — говорится в письме.

Также в своем письме папа Франциск сообщил о готовящихся в 2020 году торжествах по случаю того, что исполнится 40 лет со дня визита Ильи Второго в Ватикан в 1980 году. Понтифик выразил надежду, что на празднике смогут выступить хор патриархии Грузии и Сикстинская папская музыкальная капелла, а также пригласил на юбилей грузинского патриаха.

«Было бы прекрасно, если бы на этом мероприятии присутствовало Ваше Святейшество, чьи музыкальные произведения заслуживают признания и оценки», — говорится в приглашении.

Стоит отметить, Илья Второй является Католикос-Патриархом с 1977 года. Папа Франциск был избран в 2013 году.