Иерусалим, , 08:45 — REGNUM Вооруженные силы Израиля опубликовали заявление, в котором признали ошибку в убийстве девяти человек, об этом 25 декабря сообщает Al Arabia.

Жилой дом в секторе Газа, по которому был нанесен 14 ноября 2019 года ракетный удар, как говорится в заявлении военных, был принят израильской стороной за базу одной из террористических организаций.

В результате атаки погибли девять человек, все являлись членами одной семьи, пятеро убитых были детьми.

В вооруженных силах Израиля отметили, что извлекут урок из своей ошибки и в будущем постараются допускать их реже.

Напомним, 12 ноября между представителями палестинской партии ХАМАС и военными Израиля начались трехдневные столкновения, в ходе которых стороны обстреливали друг друга. Отмечается, что в результате боевых действий погибли 35 палестинцев, сотни получили ранения.

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