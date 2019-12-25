Москва, , 08:29 — REGNUM Более 70 тыс. пассажиров «Российских железных дорог» проведут в пути новогоднюю ночь. Для них подготовлены приятные сюрпризы и праздничное меню в вагонах-ресторанах, сообщили в пресс-службе компании.

В ночь с 31 декабря на 1 января пассажиров поздравят по громкой связи начальники поездов. Детям младше десяти лет предложат сладкие угощения, а взрослым пассажирам — специальное меню. Сладкие подарки вручат на скоростных поездах «Сапсан», «Аллегро» и «Ласточка» и ретропоезде «Рускеальский экспресс» детям, которые отправятся в путь 31 декабря и 1 января.

В одном из поездов дальнего следования 24−25 декабря пройдет новогодняя акция «Вагон желаний», в ходе которой все дети получат подарки и сувениры. 27 декабря новогодняя акция «Волшебный рейс» пройдёт в поезде «Аллегро» № 784 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург, а затем — в поезде «Сапсан» № 773 Санкт-Петербург — Москва, уточняют РИА Новости.

Кроме того, новогодние акции и конкурсы подготовлены с 25 до 30 декабря для пассажиров электричек, следующих из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Владимира, Саратова, Белгорода, Воронежа, Тамбова, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Иркутска и других населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря первый пассажирский поезд «Таврия» прошёл по Крымскому мосту. Железнодорожная часть моста была торжественно открыта 23 декабря.

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