Курган, , 08:24 — REGNUM Власти Кургана анонсировали закрытие центральных улиц 31 декабря 2019 в связи с празднованием Нового года. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовано на сайте мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В канун Нового года 31 декабря 2019 года с 16:00 до 19:30 часов, а также с 22:00 до 00:30 1 января 2020 года по местному времени будет закрыта для движения транспорта улица Гоголя от улицы Томина до улицы Ленина.

С 23:00 часов 31 декабря 2019 года до 00:30 часов 1 января 2020 на закроют для транспорта улицы Володарского, К. Маркса, Ленина.