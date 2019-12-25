Уфа, , 08:23 — REGNUM Парад Снегурочек впервые пройдет в Уфе. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, парад Снегурочек состоится в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA» и пройдет 3 января 2020 года. Снегурочки пройдут от Советской площади по улице Ленина к Торгово-деловому комплексу «Гостиный двор». Начало мероприятие запланировано в 14:00 часов.

Отмечается, что в рамках мероприятия пройдет флешмоб, а самых лучших Снегурочек ждет награда.

По словам чиновников, в параде сможет принять каждая жительница или гостья Башкирии. Для этого необходимо прийти на площадь в наряде Снегурочки.

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