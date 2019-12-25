Москва, , 08:26 — REGNUM За последние 10 лет третья часть граждан России поменяла свою профессию кардинальным образом. Об этом свидетельствуют данные исследования компании HeadHunter.

Также исследование экспертов, результаты которого публикует РИА Новости, выявило, что в половине решения о смене вида профессиональной деятельности был размер заработной платы, а половина из числа тех, кто не поменял профессию, не сделала этого из-за отсутствия требуемой квалификации.

Кроме этого, указывается, что 33% из числа опрошенных кардинально сменили профессию, ещё 24% перешли на смежную специальность и 28% задумывается о подобной возможности.

Помимо этого, говоря о причинах, ставшими причиной смены профессии, 56% назвали желание иметь более высокую зарплату, 28% назвали причиной такого решения стресс и профессиональное выгорание и ещё 25% — утомление от рутинности и разочарование в выбранной ими профессии.

При этом 50% опрошенных ответила, что они не стали менять работу по причине наличия необходимых навыков желаемой профессии, ещё 26% приняли решение вначале чем-нибудь научиться и 17% сказали, что у них есть страх перемен. Также 51% опрошенных заявил в ответ на вопрос о смене профессии ив ближайшие 10 лет,

Исследование проводилось специалистами компании HeadHunter с 12 по 20 декабря среди 3631 российских соискателей.