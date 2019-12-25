Курагинский район, Красноярский край, , 08:14 — REGNUM Министерство экологии Красноярского края ответило на обращение общественников, обеспокоенных выдачей лицензий на геологическое изучение участков, входящих в границы создаваемого микрозаказника «Жаровский». Ответное письмо чиновников выложил на своей странице в «Фейсбук» эколог Александр Колотов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В нём говорится, что проект постановления правительства края о создании микрозаказника «Жаровский» в Курагинском районе в настоящее время проходит согласование. Решение о создании будет принято уже в начале 2020 года.

«Проектируемым режимом особой охраны микрозаказника «Жаровский» запрещено геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением работ на месторождении железа «Хабалыкское», находящемся в непосредственной близости от микрозаказника», — отметили в министерстве.

Напомним, на территории будущего заказника обнаружено 376 видов грибов и растений, в том числе 40 редких и находящихся под угрозой исчезновения, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края. Также были обнаружены 28 эндемиков и гемиэндемиков, 43 реликта, говорится в материалах обследования.

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