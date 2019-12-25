Нур-Султан, , 08:04 — REGNUM Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление о временном запрете ввоза, торговли и использования некурительных табачных и бестабачных изделий — «снюсов», сообщило 24 декабря казахстанское министерство здравоохранения.

В постановлении указано, что содержание никотина в смесях колеблется от 20 до 250 мг при том, что в сигарете порядка 1,5 мг. Такая доза может вызвать «нейротоксические нарушения, приводящих к расстройствам сознания». В связи с этим введён запрет на ввоз и распространение таких смесей на территории Казахстана.

Планируются также проведение широкомасштабных акций для разъяснения влияния на детей и подростков никотинсодержащих смесей.

Минздрав Казахстана отмечает, что среднесмертельная доза никотина — порядка 0,5−1 мг на килограмм веса человека. Учитывая вес детей и подростков, доза, содержащаяся в смесях, может спровоцировать летальный исход.

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