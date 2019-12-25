Якутск, 25 декабря 2019, 08:06 — REGNUM Мэрия Якутска больше не закупает стандартную сувенирную продукцию — теперь отдаётся предпочтение местным производителям.
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Изменить традиционную схему решила мэр Якутска Сардана Авксентьева после посещения выставки творчества Детского центра, где её сильно впечатлили поделки ребят.
Таким образом, посредством госзакупок памятные сувениры от мэрии Якутска в виде детских поделок после итоговой пресс-конференции Сарданы Авксентьевой уже получили журналисты, пишет «Якутия.Инфо».
Деньги от продажи сувениров ручной работы передадут на развитие Детского (подросткового) центра Якутска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре предприниматели изготовили сувенирные изображения в виде магнитиков губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и нового мэра города Александра Жорника.