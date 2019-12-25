Красноярск, , 07:55 — REGNUM Предприниматель из Красноярского края объявил себя хозяином целого посёлка и выставил его на продажу. Покупателям предлагают не только ферму и склад, но даже дома вместе с жителями.

Речь идёт о селе Васильевка. Недавно жители собрались в местном клубе, чтобы осудить эту ситуацию.

«То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят, а то и приедут спихнут под берег», — цитирует жителя Васильевки Василия Монгилёва НТВ.

Телеканал уточняет, что объявление о продаже села появилось в интернете: продаётся село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс. Названа цена в 20 млн рублей.

Не до конца ясно, как Васильевка попала в частные руки. На возрождение умирающей деревни ещё во времена Горбачёва государство выделило большие деньги. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. В 90-е годы его руководитель получил земли для производства сельхозпродукции в бессрочное пользование.

Как рассказывает жительницы Васильевки Ирина Земцева, затем оказалось, что подписаны некие документы, по которым всё перешло бизнесмену — и техника, и скот, и дома. Жителям пришлось платить за воду, за заготовку сена.

Уточняется, что поборы прекратились не сразу. 15 человек смогли через суд приватизировать жильё. Остальные продолжают жить на птичьих правах. Селяне опасаются, что новый землевладелец лишит их покосов.

В свою очередь, представители собственника по телефону заверили, что продадут село только «в хорошие руки» — тому, кто сможет его возродить. Однако затем от комментариев отказались, подчёркивает НТВ. Между тем село уже выглядит запущенным.

Ситуацию прокомментировали в районной администрации. Оказалось, что продавать бизнесмену по сути нечего. Земельный кодекс РФ с 90-х годов сильно изменился, и по закону бизнесмену теперь не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередач. Тем более не может идти речи о владении населённым пунктом. Обязательную перерегистрацию предприниматель не прошёл. В продлении аренды земли ему отказано судом.