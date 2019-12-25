Барнаул, , 07:37 — REGNUM Риск заразиться смертельно опасной болезнью, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев, выше у жителей сельской местности. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Роспотребнадзора о заражении эхинококкозом, он пояснил:

«Да, теоретически есть такая опасность и даже риск заполучить это опасное заболевание, просто погладив своего четвероногого друга. Однако, нужно учитывать, что заражение собак возможно при поедании внутренних органов промежуточного хозяина гельминта, то есть это зараженные травоядные животные (коровы, овцы, лошади, олени, зайцы и так далее). Поэтому реальная опасность существует у жителей сельских районов, где наиболее распространено животноводство. Алтайский край, где велика доля сельского населения, в том числе занятого животноводством, является одним из регионов с высокой частотой эхинококкоза».

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора, рассказывая об опасных для человека гельминтах псовых, отметили, что в ряде российских регионов заражены могут быть до 30% домашних питомцев. Опасность заболевания у человека состоит в его крайне сложной диагностике, как правило, только на последних стадиях.

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал об опасных для человека гельминтах псовых