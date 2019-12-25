Барнаул, 25 декабря 2019, 07:37 — REGNUM Риск заразиться смертельно опасной болезнью, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев, выше у жителей сельской местности. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Роспотребнадзора о заражении эхинококкозом, он пояснил:
Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора, рассказывая об опасных для человека гельминтах псовых, отметили, что в ряде российских регионов заражены могут быть до 30% домашних питомцев. Опасность заболевания у человека состоит в его крайне сложной диагностике, как правило, только на последних стадиях.
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