Барнаул, 25 декабря 2019, 07:27 — REGNUM Одним из нежелательных новогодних подарков, полученных руководителем фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаной Молодых, оказалась косметика. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты исследования Hi-Tech Mail.ru, она пояснила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, более половины опрошенных (52%) к худшим новогодним подарком причислили: безделушки и символы года, мягкую игрушку (49%), весы (48%). Также не привлекательным новогодним даром были отнесены мыло, календарь, станок для бритья и массажный коврик.
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