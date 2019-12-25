Барнаул, , 07:27 — REGNUM Одним из нежелательных новогодних подарков, полученных руководителем фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаной Молодых, оказалась косметика. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты исследования Hi-Tech Mail.ru, она пояснила:

«Не было плохих новогодних подарков, — были подарки с различной степенью эмоционального воздействия. Был случай несоответствия моих ожиданий от врученного подарка. Это была пусть и дорогая косметика, но не то я ждала от деда Мороза, надеясь на его способность угадывать и исполнять желания. То есть, подарок сам по себе был хорош, но обманутые ожидания оставили печаль в душе на тот момент».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, более половины опрошенных (52%) к худшим новогодним подарком причислили: безделушки и символы года, мягкую игрушку (49%), весы (48%). Также не привлекательным новогодним даром были отнесены мыло, календарь, станок для бритья и массажный коврик.

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