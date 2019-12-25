Лейкленд, США, , 07:38 — REGNUM Неизвестный мужчина устроил стрельбу в жилом доме в городе Лейкленд (штат Флорида, США), он застрелил двоих, после чего покончил с собой, сообщает местный телеканал WUFT.

Канал приводит данные об инциденте от местной полиции, уточняется, что в доме были четверо детей младше десяти лет. Ни один ребёнок не пострадал. Пока информации ни о стрелявшем, ни о его жертвах не поступало.

В 2017 году количество погибших от огнестрельного оружия в США составило 39 773, что стало рекордом последних 50 лет. Впрочем, две трети погибших — самоубийцы.

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