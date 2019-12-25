Абакан, , 07:17 — REGNUM В Хакасии сегодня, 25 декабря, ожидаются ветер и метель. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Прогнозируются метели, усиление ветра до 20 м/с. Порывы ветра днём в горох будут достигать 24 м/с. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Жителей Хакасии просят проявлять максимальную осторожность в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах готовятся к возможным ЧС из-за непогоды.