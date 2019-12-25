Симферополь, , 07:06 — REGNUM Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.

Поезд следует в Севастополь из Санкт-Петербурга. На записи видно как «Таврия» проезжает под арками моста, на которых установлена подсветка в виде триколора российского флага.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Симферополь с Казанского вокзала российской столицы отправился первый пассажирский поезд из Москвы.

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