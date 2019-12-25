Москва, , 07:06 — REGNUM В среду, 25 декабря, в Москве будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха +2…+4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 26 декабря в Москве будет —1…+1 °С.

Скорость юго-восточного ветра составит 5—10 м/с.

В Подмосковье местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха ожидается в интервале 0…+5 °C днём, —3…+2 °С ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Москве был зафиксирован рекорд температуры воздуха, превзошедший показатели 140-летней истории наблюдений за погодой. Температура воздуха в столице достигла +6,2 °С, превысив на 0,3 градуса рекорд 2015 года.

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