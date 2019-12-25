Владивосток, , 07:11 — REGNUM Береговые войска Тихоокеанского флота в течение 2019 года пополнились значительным количеством современной боевой техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В частности, 40-я бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке, в своё распоряжение получила батальонный комплект новейших бронетранспортёров БТР-82, вооружённых 30-мм автоматической пушкой, а также роту боевых машин пехоты БМП-2. В 155-й бригаде морской пехоты во Владивостоке была развёрнута танковая рота, и морские пехотинцы получили 10 танков Т-80БВ.

Береговые ракетные части получили два дивизионных комплекта береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ближнего и дальнего радиуса поражения морских надводных целей: эти ракетные комплексы поступили на вооружение 520-й отдельной береговой ракетной бригады ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны анонсировало перевооружение береговых войск Черноморского флота, размещённых в Крыму. До конца 2019 года РСЗО «Торнадо-Г» будут поставлены в 8-й отдельный артиллерийский полк и 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота.