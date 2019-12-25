Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM Две фотоловушки установлены на одном из лежбищ сивучей на мысе Чавыча в Камчатском крае, сообщает пресс-служба Камчатского и Берингийского экорегионального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Сообщается, что фонд предоставил ученым две фотоловушки в безвозмездное пользование. Эти фотоловушки делают по 480 снимков в день, которые помогут исследователям подробней изучить популяцию краснокнижных сивучей. Ранее ученые выезжали на место лежки млекопитающий и лично вели наблюдение один-два раза в неделю. Теперь они смогут круглосуточно получать готовы снимки с мыса Чавыча.

Отмечается, что Петропавловск-Камчатский является одним из четырех городов в мире, где лежбища сивучей расположены недалеко от населенных пунктов. Эти млекопитающие занесены в Красную книгу и включены в категорию видов, находящихся под угрозой исчезновения.