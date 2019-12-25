Барнаул, , 06:47 — REGNUM Все автодороги Алтайского края, закрытые из-за снегопада и метелей 24 декабря, открыты для движения всех видов транспорта. Об этом 25 декабря сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что введенные накануне на дорогах федерального и регионального значения ограничения движения были сняты в 06:15 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Алтайском крае и Республике Алтай произошло значительное ухудшение метеоусловий — снегопад и сильный ветер.

На федеральной трассе А322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном) было закрыто движение грузового транспорта и автобусов, а на региональных дорогах К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Казахстана) и К-03 (Змеиногорск-Рубцовск) было введено ограничение движения для всех видов транспорта.

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