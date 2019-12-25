Нассау, , 06:41 — REGNUM Изменения в законодательстве, предусматривающие легализацию марихуаны для медицинских и рекреационных целей, намерены внести власти Содружества Багамских Островов. Об этом 24 декабря сообщает портал RJR News.

По данным СМИ, правительство планирует снять запрет на хранение марихуаны, весом менее 30 грамм, и выращивание не более пяти единиц данного растения на домашних участках.

Предполагается, что граждане смогут употреблять наркотик в медицинских целях с 18 лет, а в рекреационных — с 21 года. Сейчас власти проводят изучение общественного мнения по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря депутаты нижней палаты парламента Италии легализовали так называемую «легкую марихуану».

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше начала работу парламентская группа по легализации марихуаны