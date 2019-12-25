Чанша, Китай, , 06:31 — REGNUM Новая модель скоростных поездов, разработанная для междугородних перевозок, была запущена в эксплуатацию в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Поезд модели CJ6 разработан для движения со скоростью 160 км/ч, сообщили в железнодорожной компании CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. Новые поезда универсальны, поскольку могут ездить в составе из четырех вагонов не в часы пик и в составе из 16 вагонов в часы пик, отметил председатель компании Чжоу Цинхэ.

Поезда разработаны с применением легких материалов и оборудованы системой торможения, которая работает на переработанной энергии. Поезда призваны усилить интеграцию городов провинции Хунань.