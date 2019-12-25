Норильск, Красноярский край, , 06:26 — REGNUM Исполняющий обязанности прокурора города Норильск Хаваж-Бауди Гутаев, которого подозревают в получении взятки, отстранен от работы. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Уточняется, что на него уже заведено уголовного дело. Гутаев приступил к исполнению обязанностей прокурора города в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

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