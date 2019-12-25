Тайбэй, , 06:18 — REGNUM Около 30,12% рожавших женщин на Тайване, сделали это после 35 лет, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Средний возраст рождения ребенка в Китае составил 32,03 года, в то время как возраст рождения первого ребенка составляет 30,9 года, если верить официальной статистике. Среди детей, рожденных матерями старше 35 лет, 11,65% имеют относительно низкий вес (менее 2,5 кг) против 8,84% среди матерей в возрасте от 20 до 34 лет.

Отмечается также, что у возрастных матерей выше риск мертворождения при уровне мертворождения порядка 1,56% против 0,99% у матерей в возрасте от 20 до 34 лет. Кроме того, у возрастных матерей выше риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также выкидыша.