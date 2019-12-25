Гуанчжоу, Китай, , 06:10 — REGNUM Поджигатель, устроивший смертоносный пожар в караоке-баре в провинции Гуандун на юге Китая, был казнен, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Смертный приговор Лю Чуньлу был оставлен без изменения Верховным народным судом КНР — высшей судебной инстанцией Поднебесной. Лю был казнен утром 24 декабря, сообщили в Высшем народном суде провинции Гуандун.

В конце апреля 2018 года в городе Индэ, у бара, Лю вытащил топливный шланг своего мотоцикла, припаркованного на первом этаже. После того как топливо залило первый этаж, он поджег его зажигалкой. Пожар охватил гостиную, в которой погибли 18 человек. Еще двое получили серьезные ожоги. Близкие родственники Лю встретились с ним перед исполнением приговора.