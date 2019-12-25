Тайюань , Китай, , 06:03 — REGNUM Полиция провинции Шаньси на севере Китая раскрыла банду международных наркоторговцев, задержав 31 подозреваемого с 10 кг наркотиков, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

В феврале текущего года полиция выяснила, что некий наркоторговец по фамилии Ван занимался своими незаконными делами в столице провинции городе Тайюане и в уезде Шуоян. Предварительное расследование вывело правоохранителей на целую банду, которая возила наркотики из Мьянмы в провинции Чжэцзян, Юньнань и Шаноси в течение длительного времени.

Банда набирала наркоторговцев, дабы они помогали в транспортировке наркотиков, через интернет, создав таким образом шестиконтурную сеть наркоторговли. Полиция раскрыла банду и изъяла в общей сложности 15,1 кг метамфетамина, 2,2 кг героина и 0,8 кг кетамина.

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