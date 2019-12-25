Пекин, , 05:50 — REGNUM Таможня города Хуанпу на юге Китая пресекла ввоз огромного числа живых и мертвых вредителей, находящихся в партии импортных бревен, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Вредитель под названием Chrysobothris Sexpunctata был найден сотрудниками таможни в коре бревен, которые были импортированы из Суринама, что стало первым прецедентом выявления этого паразита на таможне провинции Гуандун.

Отмечается, что единственный паразит, представляющий жучка яркого цвета, способен уничтожить целое молодое дерево, а группа паразитов может атаковать и взрослые деревья. Данный жучок обитает в Южной Америке и представляет огромную угрозу экологии.