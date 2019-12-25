Москва, , 06:23 — REGNUM ФСО предупредила, что Московский Кремль и мавзолей В. И. Ленина 25 декабря закроют для посещения в связи с проведением новогодней ёлки, сообщил пресс-центр ведомства.

ФСО заявила, что будет прекращён доступ посетителей в Кремль, Мавзолей и к некрополю у стены Кремля. Ведомство объяснило эти ограничения тем, что 25 декабря будет проводиться всероссийская новогодняя ёлка.

Красную площадь закроют для посетителей до 18:00.

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