Москва, , 06:20 — REGNUM Согласно исследованию, проведённому сайтом трудоустройства, 58% российских граждан будут работать на предстоящих новогодних каникулах, по данным сервиса «Работа.ру».

Исследование показало, что среди работающих в праздники 22% выйдут на стандартную пятидневку. Четверть опрошенных планирует работать по гибкому графику. Большая часть «трудоголиков» занята в сфере обслуживания (продавцы, официанты, курьеры и т. д).

Кроме того, опрос показал, что 40% наших граждан желают работать на каникулах в обычном режиме для того, чтобы получить денежную компенсацию за работу в праздники. Многие изъявляют желание трудиться в выходные ради отгулов.

Ранее работали в новогодние праздники порядка 40% жителей России.

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